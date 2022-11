Polizeischüsse gegen 16-Jährigen: Ermittlungen bald beendet

Dortmund (dpa)

Die Ermittlungen zum Fall des in Dortmund von einem Polizisten erschossenen 16-Jährigen neigen sich dem Ende zu. «Ich hoffe, in zwei Wochen sämtliche Ermittlungsergebnisse vorliegen zu haben», sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Donnerstag.

