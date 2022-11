Polizeischüsse in Dortmund: Ermittlungsergebnisse im Januar

Dortmund (dpa/lnw)

Im Fall des von der Polizei in Dortmund erschossenen 16-Jährigen werden die Ermittlungen wohl nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen - sondern voraussichtlich im Januar 2023. Das teilte Carsten Dombert von der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch mit. Zuvor hatte die «WAZ» darüber berichtet.

Von dpa