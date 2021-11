Polizeiwagen kracht mit Auto zusammen: Drei Verletzte

Detmold (dpa/lnw)

Während eines Einsatzes in Detmold ist ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn an einer Kreuzung mit dem Auto eines Mannes kollidiert. Der 70-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Sprecher am Samstag. Der Fahrer sei am Freitagabend von der Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa