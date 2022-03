Polizist ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt

Lünen (dpa/lnw)

Bei dem Schlichtungsversuch bei einer Rangelei vor einer Gaststätte in Lünen ist ein Polizist mit der Faust ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte versorgten den 32 Jahre alten Beamten und brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Schläger habe nach der Tat am Samstagabend einen weiteren Beamten angegriffen, sei von diesem aber zu Boden gebracht worden und schließlich in Polizeigewahrsam gekommen.

Von dpa