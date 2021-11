Das verletzte Tier hatte sich am Mittwoch auf eine Bundesstraße verirrt, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte. Dem Beamten gelang es, den geschwächten Vogel von der Straße zu retten. Der Schwan wurde anschließend zum «Aufpäppeln» in eine Tierklinik gebracht. Sobald es ihm besser gehe, solle der Schwan zurück in die Natur, so die Polizeisprecherin.