Polizist wegen versuchter Erpressung verurteilt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein 32-jähriger Polizist ist in Düsseldorf wegen versuchter Erpressung von zwei Kollegen zu fast 6000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach den nach eigenen Angaben seit drei Jahren suspendierten Beamten am Dienstag schuldig. Der Polizist räumte im Prozess Fehler ein: Er habe sich provoziert gefühlt und von seinen Kollegen Geld gefordert, dies aber nicht so gemeint.

Von dpa