Polizisten entdecken «Garagen-Boutique» mit Plagiaten

Legden (dpa/lnw)

Die Polizei hat in Legden im Kreis Borken eine regelrechte Garagen-Boutique mit gefälschter Markenmode entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, standen in der Garage Regale mit Schuhen und Ständer mit Kleidungsstücken. Kappen und Taschen hingen an Decke und Wand. «Alles hatte den Anschein einer kleinen Boutique - nur ohne Fenster und eben in einer Garage», so die Ermittler. Der illegale Laden soll einem 31-Jährigen gehört haben.

Von dpa