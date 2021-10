Polizisten finden mehr als 5000 Euro in vergessenem Rucksack

Hamm/Düsseldorf (dpa)

Polizisten haben in einem in einem Regionalexpress vergessenen Rucksack mehr als 5000 Euro gefunden. Das Gepäckstück sei von Zugbegleitern auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Hamm entdeckt worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Am Freitag sei es Beamten übergeben worden. «Zum Erstaunen der Polizisten wurden neben diversen privaten Gegenständen mit Hinweisen auf die Eigentümerin auch über 5000 Euro aufgefunden.» Glücklicherweise sei es gelungen, die Besitzerin telefonisch zu kontaktieren. Bei der Bundespolizeiinspektion Münster nahm die Frau ihren Rucksack dankbar wieder in Empfang.

Von dpa