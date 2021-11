Pony-Risse: Ministerium prüft Rechtslage für Wolf-Abschuss

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der Tötung mehrerer Ponys im Wolfsgebiet Schermbeck hat das NRW-Umweltministerium ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. «Die aktuelle räumliche und zeitliche Häufung von Übergriffen gibt Anlass, die derzeitige Lage erneut genau zu prüfen und gegebenenfalls neu zu bewerten», teilte das Ministerium am Dienstag in Düsseldorf auf Anfrage mit. Die «NRZ»- und die «Bild»-Zeitung hatten zuvor berichtet.

Von dpa