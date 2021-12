Positiver Corona-Test bei Timo Boll

Das gab das Management des WM-Dritten am Donnerstag bekannt. Boll befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne und wird deshalb auch am Sonntag das Bundesliga-Spiel seines Vereins Borussia Düsseldorf gegen Werder Bremen verpassen. «Neben leichten Erkältungsmerkmalen hat er keinerlei Symptome», heißt es in der Mitteilung. Der 40 Jahre alte Boll gewann in diesem Jahr im Einzel den EM-Titel und die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Houston.