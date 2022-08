Priester wegen «grenzüberschreitenden Verhaltens» beurlaubt

Münster (dpa/lnw)

Der Bischof von Münster, Felix Glenn, hat einen Priester wegen dem Vorwurf des «grenzüberschreitenden Verhaltens» mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Der Priester des Bistums Münster, der im Offizialatsbezirk Oldenburg (Lindern) tätig sei, habe die Handlung aus dem Jahr 2010 eingeräumt und selbst um die Beurlaubung gebeten, teilte das Bistum am Mittwochabend mit. Der Vorfall habe sich nicht in der Pfarrei ereignet, in der der Priester zuletzt im Dienst war. Bis zum Abschluss einer kirchenrechtlichen Voruntersuchung seien dem Mann alle priesterlichen Tätigkeiten untersagt. Worin genau das Fehlverhalten des Priesters bestand, teilte das Bistum nicht mit.

Von dpa