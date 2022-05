Prominente Unterstützung für Kebekus' Frauenmusikfestival

Köln (dpa)

Carolin Kebekus organisiert am 6. Juni im Kölner Tanzbrunnen ein Musikfestival nur mit Frauen auf der Bühne. Mit dem «DCKS Festival» will sie die Sichtbarkeit von Frauen vergrößern. «Bei den bekannten großen Traditionsfestivals sind Musikerinnen völlig unterrepräsentiert», sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur. Das rein weibliche Line-Up des «DCKS Festival» - bestehend aus den No Angels, Lea, Mine, Annie Chops, Luna und einer Newcomerin - soll das jetzt verändern.

Von dpa