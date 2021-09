Proteste zum Start der Rodungssaison am Tagebau Garzweiler

Erkelenz (dpa/lnw)

Am Tagebau Garzweiler wollen Braunkohlegegner am Freitag gegen den Abriss des Dorfes Lützerath demonstrieren. Dazu wollen sie sich vor Bäume, Häuser und auf Wiesen in dem Ort setzen. Am Freitag beginnt die sogenannte Rodungssaison. Von Anfang Oktober bis Ende März darf der Energiekonzern RWE dann Bäume und andere Gehölze am Tagebau fällen. Ein RWE Sprecher ließ am Donnerstag offen, wann mit den Rodungsarbeiten bei Lützerath begonnen werden soll.

Von dpa