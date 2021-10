Prozess: 22-Jähriger soll 20-Jährige beim Sex getötet haben

Aachen (dpa/lnw)

Weil er eine Frau gefesselt und erdrosselt haben soll, steht ein 22-Jähriger heute in Aachen wegen Mordes vor Gericht. Die Anklage geht davon aus, dass sich die Tat Anfang Mai in der Wohnung der Frau in Baesweiler bei Aachen ereignete. Dort soll der 22-Jährige die Hände der 20-jährigen Frau mit Panzertape auf den Rücken gefesselt und Sex mit ihr gehabt haben. Dabei habe er sie erdrosselt. Nach der Tat habe er noch Elektrogeräte und das Auto der Frau gestohlen.

Von dpa