Prozess gegen mutmaßlichen Spion startet kommende Woche

Düsseldorf (dpa)

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen türkischen Spion soll bereits in der kommenden Woche am Düsseldorfer Oberlandesgericht beginnen. Das Gericht habe die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen den 41-Jährigen zugelassen und den 21. Juni als Prozessbeginn bestimmt, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Insgesamt sind acht Verhandlungstage vorgesehen.

Von dpa