Prozess gegen Thomas Drach verzögert sich weiter

Köln (dpa)

Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach in Köln verzögert sich weiter. Das Landgericht sagte am Freitag erneut einen geplanten Verhandlungstag ab. Statt am kommenden Montag (21. März) soll der Prozess nun am Mittwoch (23. März) weitergehen. Grund für die Aufhebung sei erneut die Corona-Quarantäne eines Prozessbeteiligten, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Um wen es sich dabei handelte, wollte er nicht sagen.

Von dpa