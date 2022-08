Prozess um Vergewaltigung von geflüchteter Ukrainerin

Düsseldorf (dpa)

Beim Prozessauftakt um die zweifache Vergewaltigung einer geflüchteten Ukrainerin in Düsseldorf haben beide Angeklagte zum Tatvorwurf geschwiegen. Wer am Mittwoch am Landgericht nicht als Zeugin erschien, war das mutmaßliche Opfer: Die 18-Jährige habe sich mit dem Coronavirus infiziert, hieß es.

Von dpa