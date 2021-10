Prozess um Wohnkomplex «Hannibal»: Räumung rechtens?

Gelsenkirchen (dpa)

Vier Jahre nach der Räumung des Dortmunder Wohnkomplexes «Hannibal» im Eiltempo prüft ein Gericht, ob das Vorgehen damals rechtmäßig war. Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen will noch am Mittwoch ein Urteil verkünden, wie eine Sprecherin zu Verhandlungsbeginn sagte. Die Stadt Dortmund ist die Beklagte. Sie hatte die rund 750 Bewohner im September 2017 angewiesen, ihre Wohnungen binnen Stunden zu verlassen. Die Immobilie mit etwa 400 Wohnungen und bis zu 17 Geschossen durfte auch nach der Räumung nicht mehr bewohnt werden.

Von dpa