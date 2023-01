Prozess wegen Mordes an Schreibwarenhändlerin: Urteil

Bückeburg (dpa)

Im Mordprozess gegen einen Mann aus Obernkirchen, der eine Geschäftsfrau getötet haben soll, wird am Donnerstag (9.15 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess am Landgericht Bückeburg eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert - und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Die 75-Jährige war Ende Juni 2022 tot in ihrem Schreibwarenladen in der niedersächsischen Kleinstadt Obernkirchen nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entdeckt worden. Die Leiche war nackt, die Kleidungsstücke fehlten.

Von dpa