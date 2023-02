Prügelei nach Fußballspiel: 14-Jähriger verletzt Gastspieler

Junioren der Kreisliga B haben sich nach einem Spiel in Hagen auf dem Fußballplatz geprügelt. Dabei sei ein 14-Jähriger gegen einen 17-Jährigen aus der anderen Mannschaft gesprungen und habe ihn verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die herbeigerufenen Beamten fertigten eine Strafanzeige. Insgesamt erlitten fünf Spieler leichte Verletzungen durch Rangeleien. Einer kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in Hagen nach der Begegnung zwischen der Gastgeber-Mannschaft Berchum-Garenfeld und den Gästen aus Hohenlimburg-Holthausen. Etliche Spieler waren nach dem 8:4-Heimsieg aufeinander losgegangen. Plötzlich habe sich nach Zeugenberichten der 14-Jährige eingemischt, sei von der Ersatzbank aus aufs Spielfeld gerannt und dort dem 17-Jährigen mit gestrecktem Bein in die Körperseite gesprungen, hieß es.