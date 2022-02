Publizistin Weisband twittert Sorge um ihre Familie in Kiew

Münster (dpa/lnw)

Die in Münster lebende Publizistin Marina Weisband hat am Donnerstag bei Twitter ihre große Sorgen um ihre Verwandten in der Ukraine geäußert. «Meine Familie ist in Kiew. Mit Kindern. Ich kann im Moment nichts tun, als für die Sicherheit der Menschen zu beten... Keine Worte...», twitterte die 1987 in der Ukraine geborene Psychologin und Pädagogin.

