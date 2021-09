Punktabzug für KFC Uerdingen: Rechtsmittel einlegen

Der Fußball-Ausschuss des Westdeutschen Fußball-Verbandes hat den KFC Uerdingen 05 mit einem Punktabzug von neun Punkten belegt. Grund dafür ist der Eigenantrag eines Insolvenzverfahrens vor dieser Saison. Wie der einstige Fußball-Bundesligist aus der Regionalliga am Mittwoch mitteilte, will er gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen. «Ein Punktabzug ist in einer Insolvenz kein Automatismus, da die Spielordnung des Fußball-Verbandes ausdrücklich Ausnahmen zulässt», hieß in einer Erklärung des Vereins.

Der KFC Uerdingen rangiert nach vier Niederlagen in den ersten vier Spielen auf dem letzten Platz. Ein Abzug von neun Punkten wäre eine schwere Hypothek für den angestrebten Klassenerhalt.