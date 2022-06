Radfahrer prallt mit Transporter zusammen: Schwer verletzt

Der 51-Jährige übersah an einer Kreuzung am Dienstagabend einen von rechts kommenden Kleintransporter, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der 46-jährige Fahrer des Kleintransporters konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Zusammenprall und den Sturz erlitt der Rennradfahrer, der einen Helm trug, schwere Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.