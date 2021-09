Radfahrer stürzt mit Tochter auf Lenker: Schwer verletzt

Ein 44 Jahre alter Mann ist in Düsseldorf mit seiner siebenjährigen Tochter auf dem Lenker Fahrrad gefahren und dabei gestürzt. Beide kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Mann transportierte demnach sein Kind am Montagmorgen auf dem Lenker, als es plötzlich mit einem Fuß in die Speichen kam. Das Rad überschlug sich, woraufhin der Vater und das Mädchen stürzten.