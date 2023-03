Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Die 36-Jährige war am Freitag mit ihrem Fahrrad in der Stadt unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Beim Überqueren einer Straße kollidierte sie mit dem Auto einer 37 Jahre alten Fahrzeugführerin, die gerade einen Kreisverkehr verlassen wollte. Die Fahrradfahrerin verletzte sich laut der Polizei schwer, und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es besteht den Angaben zufolge Lebensgefahr. Für die Dauer des Einsatzes von Polizei und Rettungsdienst musste der Bereich gesperrt werden.