Radioaktives Radon teils überhöht in drei Sauerland-Städten

Düsseldorf/Arnsberg (dpa/lnw)

In den drei Sauerlandstädten Arnsberg, Sundern und Balve sind in einigen Gebäuden überhöhte Werte des radioaktiven Edelgases Radon gemessen worden. Das betreffe drei Schulen in Arnsberg und mehrere Wohnhäuser in allen drei Städten, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Überschreitet die Konzentration den gesetzlichen Referenzwert in den eigenen vier Wänden, am Arbeitsplatz oder in Betreuungseinrichtungen, besteht laut Ministerium Handlungsbedarf. Um Radon in der Raumluft zu verringern, gebe es viele Lösungen - von regelmäßigem Lüften bis hin zu baulichen Maßnahmen.

Von dpa