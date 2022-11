Radiosender WDR 4 lädt zu einem «Abend mit Harald Schmidt»

Köln (dpa/lnw)

Entertainer Harald Schmidt («Harald Schmidt Show») plaudert in einer neuen Radioshow beim Sender WDR 4 über sein Leben. Das Format trage den Namen «Ein Abend mit Harald Schmidt» und werde am Montag (7. November, 19 Uhr) ausgestrahlt, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Samstag mit. Schmidt - im Sommer 65 Jahre alt geworden - werde darin «tiefe Einblicke in sein persönliches Leben» gewähren, Lieblingsmusik aus dem WDR-4-Programm vorstellen und sich mit dem Publikum «über die Besonderheiten des Lebens» austauschen. Gesprächspartnerin sei Moderatorin Heike Knispel.

Von dpa