Räuber gibt sich als Jogger aus und bedroht Mann mit Messer

Iserlohn (dpa/lnw)

Ein Mann hat sich in Iserlohn als verletzten Jogger ausgegeben, einen 56-jährigen Helfer mit einem Messer bedroht und ihm Geld geraubt. Der Mann habe den 56-Jährigen am Samstag gebeten, ihn nach Hause zu fahren. Bei der gemeinsamen Fahrt habe der Unbekannte dann ein Messer aus einer Tasche geholt und Geld vom 56-Jährigen verlangt, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa