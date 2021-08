Räuber schlägt bei Überfall mit Machete mehrfach auf Tresen

Bei einem Raubüberfall in einer Gaststätte in Köln hat einer der Räuber mehrfach mit einer Machete auf den Holztresen geschlagen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Wie die Polizei Köln mitteilte, waren am frühen Montagmorgen insgesamt drei maskierte und bewaffnete Männer in das Lokal gestürmt. Unter Vorhalt eines Messers, einer Pistole und der Machete forderten sie Geld von den drei anwesenden Personen. Nachdem diese das Geld abgegeben hatten, entkam das Täter-Trio in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.