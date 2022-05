Räuber verliert vermutlich Schlüsselbund mit Schalke-Logo

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Nach einem Handtaschenraub im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck am 20. Mai hat die Polizei ein wichtiges Beweisstück gesichert: einen auffälligen Schlüsselbund. Diesen habe der Räuber vermutlich am Tatort verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Bund befinden sich mehrere Schlüssel-Anhänger: zwei Engel, ein blaues Herz, ein quadratisches Filzstück - und ein Logo des Bundesliga-Rückkehrers FC Schalke 04. Letzteres grenzt den Täterkreis allerdings nicht wirklich weit ein, denn in Gelsenkirchen ist praktisch jeder ein Schalke-Fan.

Von dpa