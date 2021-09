Raub auf Tankstelle und Imbiss: 28-Jähriger festgenommen

Bergisch Gladbach (dpa/lnw)

Nach drei bewaffneten Raubüberfallen auf eine Tankstelle und einen Imbiss in Bergisch Gladbach haben Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 28-Jährige soll in allen drei Fällen den Angestellten eine Schreckschusswaffe vorgehalten haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Zweimal habe er dabei dieselbe Tankstelle aufgesucht, bei der er einen mittleren dreistelligen Betrag erbeutet habe.

Von dpa