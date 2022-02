Raub in Möbelhaus: Spezialeinheit nimmt 18-Jährigen fest

Witten/Monheim (dpa/lnw)

Eine Spezialeinheit der Polizei hat fast zwei Monate nach einem schweren Raub in einem Wittener Möbelhaus im rund 70 Kilometer entfernten Monheim am Rhein einen Verdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige sei bereits polizeibekannt gewesen, teilten die Ermittler am Freitag in Bochum mit.

Von dpa