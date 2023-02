Raub und Straßenraub an einem Tag: 35-Jähriger in U-Haft

Wegen zweier schwerer Raubdelikte an einem Tag ist für den mutmaßlichen Täter auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Mönchengladbach am Sonntag Untersuchungshaft angeordnet worden. Der 35-Jährige soll laut einer Polizeimitteilung tags zuvor zunächst am Vormittag eine Spielhalle überfallen und mit einem aktivierten Elektroschocker von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld erzwungen haben. Die 65 Jahre alte Frau blieb den Angaben zufolge unverletzt, über die Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Fahndung nach dem Räuber blieb zunächst erfolglos.

Am Nachmittag dann soll der Räuber in einem Park in Mönchengladbach eine 75-Jährige mit seinem aktivierten Elektroschocker attackiert und ihr die Handtasche entrissen haben. Das Opfer fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Ein 31 Jahre alter Radfahrer nahm die Verfolgung des flüchtigen mutmaßlichen Täters auf, überwältigte diesen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei in Schach. Die Seniorin wurde in einem Rettungswagen notärztlich behandelt.

Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt, ihm droht laut Mitteilung eine mehrjährige Haftstrafe.