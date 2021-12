Raubüberfall auf Tankstelle: Fahndung mit Hubschrauber

Er bedrohte den 19-jährigen Verkäufer am Mittwochabend mit vorgehaltener Pistole und forderte das Geld aus der Kasse, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Der Mitarbeiter gab dem Räuber die Geldkassette, in der sich ein kleiner Betrag befand. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tankstellengelände in Schwalmtal und konnte trotz Fahndung und Einsatz eines Hubschraubers zunächst nicht gefasst werden.