Raubüberfall: Polizei sucht Verdächtigen mit Hubschrauber

Essen (dpa/lnw)

Ein mit Sturmhaube maskierter Mann hat in Essen einen Discounter mit einer Waffe überfallen und ist dann geflüchtet. Er betrat den Laden am Montagabend und forderte die Kassiererin mit vorgehaltener Schusswaffe auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Daraufhin sei der Täter mit Beute geflüchtet. Die Kassiererin blieb demnach unverletzt.

Von dpa