Rauchsäule über Wuppertaler Kita: Gebäude in Brand geraten

Wuppertal (dpa/lnw)

In einem Gebäude in Wuppertal, in dem auch eine Kindertagesstätte untergebracht ist, ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Eine Person sei verletzt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Kita wurde evakuiert. Fast 60 Kinder seien unverletzt in Sicherheit gebracht worden, ergänzte ein Feuerwehrsprecher. Dazu sei ein Bus bereit gestellt worden.

Von dpa