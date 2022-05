Razzia in Krefeld: mutmaßliche Drogenbande festgenommen

Krefeld (dpa/lnw)

Bei einer Razzia gegen eine Bande von mutmaßlichen Drogenhändlern in Krefeld haben Spezialkräfte der Polizei in der Nacht zum Donnerstag drei Männer und eine Frau festgenommen. Sie sollen in großem Stil in Krefeld und anderen Städten mit Heroin und Kokain gedealt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Einer der Männer habe versucht zu fliehen und sei bei der Festnahme leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Alle Verdächtigen kämen vor den Haftrichter, für einen liege bereits ein Haftbefehl vor.

Von dpa