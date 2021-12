Razzia verraten: Verfahren trotz Geständnisses eingestellt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Trotz eines Geständnisses ist das Verfahren gegen einen Polizisten wegen Verrats von Dienstgeheimnissen in Düsseldorf vorläufig eingestellt worden. Der Beamte muss allerdings als Geldauflage 3500 Euro an einen Verein gegen Kinderarmut zahlen, bestimmte ein Richter des Amtsgerichts am Montag.

Von dpa