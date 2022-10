Razzia wegen Umweltstraftaten: 40 Container voll Schrott

Wuppertal (dpa/lnw)

Bei einer gezielten Durchsuchung auf einem Firmengelände in Wuppertal haben Polizei, Zoll und Umweltbehörden am Mittwoch in großem Umfang vermutlich illegal gelagerten Abfall entdeckt. Insgesamt seien rund 40 Übersee-Container voller Schrott festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Es würden Umweltstraftaten vermutet, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Von dpa