Rechtsstreit um Motorräder aus angeblichem Rocker-Besitz

Im Prozess um die Herausgabe von zwei der verbotenen Rockergruppierung Bandidos zugeordneten Motorrädern will das Verwaltungsgericht Aachen in den nächsten Tagen entscheiden. In der mündlichen Verhandlung am Dienstag bekräftigte der Kläger, er habe mit den Bandidos nichts zu tun und wolle die Maschinen im Wert von mehreren Zehntausend Euro wiederhaben. Die Motorräder der Kultmarke Harley Davidson waren bei einer gegen die Rocker gerichteten Razzia im Juli 2021 in Stolberg bei Aachen sichergestellt worden. Sie wurden zum Vereinsvermögen der in Nordrhein-Westfalen verbotenen Gruppierung gezählt und eingezogen.

