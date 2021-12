Regen, Schnee und stürmische Böen: Kaltstart in die Woche

Essen (dpa/lnw)

Nass, kalt und windig geht es in Nordrhein-Westfalen in den Sonntag. Am Samstagabend und in der Nacht kann der Regen angesichts sinkender Temperaturen vor allem im Bergland in Schnee übergehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Das sind vor allem gute Nachrichten für die Wintersportgebiete im Sauerland. Dabei kann es in Höhenlagen auch zu stürmischen Böen kommen.

