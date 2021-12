Regen und Borkenkäfer: Neuer Lagebericht zum Wald

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) stellt heute in Düsseldorf den neuen Waldzustandsbericht vor. Darin wird jedes Jahr die Entwicklung der Wälder in Nordrhein-Westfalen beschrieben. Voriges Jahr gab es eher schlechte Nachrichten: Drei Dürresommer und der Borkenkäfer hatten dem Forst mächtig zugesetzt. Doch nicht jeder Baum ist gleich betroffen. Vor allem die schnell wachsenden Fichten wurden geschädigt. Viele starben ab und standen als dürre, braune Gerippe in den Wäldern. Ziel ist ein klimaresistenter Mischwald mit mindestens vier Baumarten.

In Nordrhein-Westfalen hat Wald einen Anteil von 27 Prozent an der Landesfläche. Die Waldfläche in Privatbesitz hat einen Anteil von 64 Prozent. Das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Wenige Waldbesitzer verfügen über vergleichsweise große Flächen, viele über nur kleine Flächen. Wald ist Wirtschaftsfaktor und Holzlieferant, Lebensraum für Pflanzen wie Tiere und Erholungsraum für Menschen.