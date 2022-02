Regensburg erkämpft sich Remis: 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf

Regensburg (dpa)

Der SSV Jahn Regensburg hat nach vier Niederlagen am Stück in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf immerhin ein kleines Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic erkämpfte sich am Sonntag vor 6319 Zuschauern ein torloses Remis. Die vor allem in der ersten Hälfte deutlich besseren Düsseldorfer gaben unter ihrem neuen Trainer Daniel Thioune erstmals nach zwei Siegen nacheinander wieder Punkte ab.

Von dpa