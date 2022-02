Regenwolken und etwas Sonnenschein in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw)

Nach einem sonnigen Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen zunehmend wechselhaft. Am Montag könne es in Westfalen noch einige sonnige Abschnitte geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Von Westen her ziehen allerdings dichte Wolken auf, stellenweise sind Schauer möglich. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad werden zudem starke Windböen erwartet, im Bergland kann es auch stürmische Böen geben. Zum Nachmittag hin soll der Wind etwas nachlassen.

Von dpa