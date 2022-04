Regnerisches Wochenende mit kalten Nächten

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird das Wetter Freitag und Samstag bewölkt und mitunter auch regnerisch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es am Freitag vor allem in der Eifel und im Hochsauerland und am Samstag im Bergland zu Schneeregen und Graupelgewitter. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und elf Grad. In den Nächten kann es zu Minusgraden und Frost kommen.

Von dpa