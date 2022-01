«Reichsbürgerprosa»: Mann nimmt Klage gegen das Land zurück

Aachen (dpa/lnw)

Ein mutmaßlich den Reichsbürgern nahe stehender Mann hat vor dem Verwaltungsgericht Aachen seine Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen zurückgenommen. Zuvor hatte der Richter in der Verhandlung am Dienstag erklärt, dass die Klage gegen die aberkannte «atomrechtliche Zuverlässigkeit» wohl keinen Erfolg haben werde. Der Kläger hatte jahrelang zuletzt als Schichtleiter mit dem Rückbau der Forschungsreaktoren auf dem Gelände des Forschungszentrums in Jülich bei Aachen zu tun. Dazu gehört auch der Umgang mit radioaktiven, gefährlichen Stoffen.

Von dpa