Reifen an Autos zerstochen: Täter hinterlassen Flyer

Essen (dpa/lnw)

Im Essener Stadtteil Bredeney sind in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Autos Reifen zerstochen worden. Die unbekannte Gruppierung hätte sich dafür SUV ausgesucht und Flyer an den überwiegend teuren Fahrzeugen hinterlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

