Reis hofft vor Rückkehr nach Bochum auf friedliches Derby

Gelsenkirchen (dpa)

Schalkes Coach Thomas Reis geht die brisante Rückkehr an die alte Wirkungsstätte in Bochum ohne großen Emotionen an. «Die Trennung war sehr unschön. Jetzt wird darauf gewartet, dass vielleicht pikante Aussagen kommen. Aber für mich steht das Spiel im Mittelpunkt», sagte der Fußball-Lehrer vor dem Kellerduell des Bundesliga-Schlusslichts aus Gelsenkirchen mit dem drei Punkte besseren Tabellenvorletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Mir ist es wichtig, dass es ein friedvolles Derby wird - unabhängig von meiner persönlichen Vergangenheit.»

Von dpa