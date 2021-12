Reis warnt vor Rückrunde: «Kein kleiner Aufsteiger mehr»

Bochum (dpa/lnw)

Trotz der bislang guten Vorrunde von Aufsteiger VfL Bochum warnt Trainer Thomas Reis vor einer möglichen schwierigen Rückserie in der Fußball-Bundesliga. «Wir werden dann nicht mehr der kleine Aufsteiger sein», sagte Reis am Montag. «Wir wissen schon, dass noch mal eine Phase kommt, in der man mal zwei, drei Spiele nicht gewinnt.»

Von dpa