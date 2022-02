Reker drängt auf Planungssicherheit beim Karneval

Die NRW-Landesregierung hatte am Montag mitgeteilt, dass sie für die Karnevalstage «räumlich abgegrenzte Brauchtumsgebiete innerhalb der Städte» plant. In diesen Zonen, in denen größere Menschenansammlungen zu erwarten seien, würden höhere Schutzmaßnahmen gelten als außerhalb der Gebiete. Näheres soll am Mittwoch in der neuen Coronaschutzverordnung festgelegt werden. Solange diese noch nicht vorliege, könne die Stadt Köln noch keine Aussage dazu treffen, was an Karneval möglich sein werde und was nicht, sagte eine Sprecherin.